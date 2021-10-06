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Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанская спортсменка проиграла сопернице

Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанская спортсменка проиграла сопернице На Чемпионате мира по борьбе в столице Норвегии, Осло, сегодня представительница Азербайджана Алена Колесник начала выступления.
Индивидуальные
6 октября 2021 г. 14:56
Чемпионат мира по борьбе: Азербайджанская спортсменка проиграла сопернице

На Чемпионате мира по борьбе в столице Норвегии, Осло, сегодня представительница Азербайджана Алена Колесник начала выступления.

Как сообщает Report, первую встречу Колесник (59 кг) провела в 1/8 финала.

Она проиграла белоруске Кристине Сазыкиной со счетом 4:8. Если Сазыкина не выйдет в финал, то Колесник также потеряет шанс испытать свои силы в утешительных встречах за бронзовую медаль.

Отметим, что другие две представительницы Азербайджана - Тюркан Насирли (50 кг) и Алиса Манолова (65 кг) - потерпели поражение на первых же встречах и выбыли из борьбы на чемпионате. Борцы вольного стиля Абубакр Абакаров (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) довольствовались бронзовыми медалями.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanın son qadın güləşçisi də məğlub olub

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