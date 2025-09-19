Чемпионат мира: Азербайджанский борец взял бронзовую медаль

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Индивидуальные
    Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в столице Хорватии Загребе.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации борьбы Азербайджана, спортсмен в поединке за бронзовую медаль встретился с представителем Кыргызстана Уланом Уулу.

    Капитан сборной, одержав разгромную победу над соперником уже в первой половине встречи (9:0), стал бронзовым призером чемпионата мира. Таким образом, поднявшись на пьедестал почета среди взрослых в 7-й раз в своей карьере (4 золота, 3 бронзы), он установил новый рекорд азербайджанской борьбы по этому показателю.

    Ульви Ганизаде (72 кг) в 1/8 финала победил алжирца Абдельмалека Мерабета (6:0), а в 1/4 финала – южнокорейского борца Йонгхуна Ноха (8:3). В полуфинале наш соотечественник не оставил шансов узбекистанцу Абдулле Алиеву – 5:0. Ульви, в третий раз вышедший в финал чемпионата мира, и в решающем поединке встретится с французом Ибрагимом Ганемом.

    Мурад Ахмедиев в дебюте оказался сильнее итальянца Николоза Кахелашвили (4:1), а в 1/8 финала – олимпийского призера из Кыргызстана Узура Джузупбекова (5:1). В 1/4 финала азербайджанский борец встретился с олимпийским чемпионом, 4-кратным обладателем титула чемпиона мира и 7-кратным чемпионом Европы из Армении Артуром Алексаняном. Победив титулованного соперника туше, Мурад вышел в полуфинал, однако уступил россиянину Артуру Саргсяну по принципу первого балла (1:1). Таким образом, М. Ахмедиев завтра выйдет на ковер за бронзовую медаль.

    Отметим, что медаль, завоеванная Э.Азизли, стала пятой в копилке сборной Азербайджана. Ранее среди борцов вольного стиля Гиорги Мешвилдишвили (125 кг) завоевал серебро, а Нуреддин Новрузов (61 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) стали обладателями бронзовых наград.

    чемпионат мира по борьбе Греко-римская борьба Федерация борьбы Азербайджана
