Чемпионат мира: Азербайджанский борец вышел в полуфинал

Еще трое азербайджанских борцов греко-римского стиля вступили в борьбу на чемпионате мира в Осло (Норвегия).

Как передает Report, выступающий в весовой категории до 60 кг Мурад Мамедов одержал победу над Кристианом Кечкемети (Венгрия) и Айдосом Султангалия (Казахстан).

Одолев Аяту Сузуки (Япония), Мамедов пробился в полуфинал.

Мурад Локьяев (97 кг) победил Понтуса Лунда (Швеция), но не смог сломить сопротивление Вилиуса Лауринаитиса (Литва). Бека Канделаки (130 кг), одолевший Степана Давида (Чехия), проиграл Якоби Кажае (Грузия).

Если соперники Локьяева и Канделаки выйдут в финал, завтра они проведут утешительные встречи.

Сегодня борцы греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) выйдут на финальные встречи чемпионата мира, Эльданиз Азизли (55 кг) поборется за бронзовую медаль. Соперником Азизли будет Экрем Озтюрк (Турция), Сулейманова – Роман Власов (Россия), Гусейнова – Бурхан Акбудак (Турция).

Полуфинальные соревнования пройдут в 18:30, встречи за медали - 20:00 по бакинскому времени.

Среди борцов вольного стиля из Азербайджана Абубакр Абакаров (86 кг) и Осман Нурмагомедов (92 кг) завоевали бронзовые медали. Женщины-борцы завершили соревнования без медалей.