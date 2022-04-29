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Чемпионат Европы: Шестеро дзюдоистов Азербайджана включатся в борьбу

Чемпионат Европы: Шестеро дзюдоистов Азербайджана включатся в борьбу Сегодня шестеро дзюдоистов Азербайджана включатся в борьбу на Чемпионате Европы, который стартует в Софии (Болгарии).
Индивидуальные
29 апреля 2022 г. 09:46
Чемпионат Европы: Шестеро дзюдоистов Азербайджана включатся в борьбу

Сегодня шестеро дзюдоистов Азербайджана включатся в борьбу на Чемпионате Европы, который стартует в Софии (Болгарии).

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 60 кг Балабей Агаев в 1/16 финала встретится с Саввой Каракизиди (Греция), Ахмед Юсифов в той же весовой категории - с Рико Бернабеу (Испания).

Яшар Наджафов (до 66кг) в 1/16 финала померится силами с Раду Изворяну (Молдова), Ибрагим Алиев - с Талем Фликером (Израиль).

Среди женщин в категории до 48 кг Шафаг Гамидова в 1/8 финала встретится с Хулией Фигероа (Испания), а Рамиля Алиева – с Катариной Коштаной (Португалия).

Азербайджан на чемпионате представлен 11 дзюдоистами. В соревнованиях, которые завершатся 1 мая, примет участие 361 спортсмен (207 мужчин, 154 женщины) из 40 стран.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 6 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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