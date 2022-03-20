Чемпионат Европы: Двое азербайджанских боксеров вышли в финал

Два члена сборной Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы по боксу среди юношей до 22 лет в хорватском Порече.

Два члена сборной Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы по боксу среди юношей до 22 лет в хорватском Порече.

Как сообщает Report, право на участие в решающем поединке завоевали Ниджат Гусейнов (51 кг) и Руслан Гадиров (54 кг). В полуфинале Гусейнов встретился с турецким Мехметаном Чинаром. Напряженный бой завершился победой азербайджанского боксера - 3:2 (29:28, 27:30, 29:28, 29:28, 28:29).

Гадиров же, завоевал право на участие в решающей схватке, победив в полуфинале украинца Эльмира Набиева - 3:2 (27:30, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28).

Оба победителя финальную схватку проведут 23 марта.

Отметим, что ранее Джалал Гурбанов (63,5 кг) и Наби Искендеров (67 кг) уступив свои полуфинальные встречи, довольствовались бронзовыми медалями.