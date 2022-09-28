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Чемпионат Европы: Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль

Чемпионат Европы: Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-21, который проходил в столице Албании Тиране.
Индивидуальные
28 сентября 2022 г. 20:48
Чемпионат Европы: Азербайджанский тхэквондист завоевал золотую медаль

Азербайджанский тхэквондист Сайяд Дадашов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы U-21, который проходил в столице Албании Тиране.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 54 кг спортсмен в финале одолел Милана Милла (Нидерланды) со счетом 2:1.

Еще одну медаль в актив сборной принес Эльтадж Гафаров. Выступающий в весовой категории до 74 кг тхэквондист в полуфинальной схватке уступил сопернику из Сербии Стефану Такову (0:2), удостоившись бронзовой медали.

Чемпионат Европы завершится 30 сентября.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani taekwondo player claims European gold
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa çempionatı: Azərbaycan taekvondoçusu qızıl medal qazanıb

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