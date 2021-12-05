Чемпионат Европы: Азербайджанские гимнасты стали пятыми

Команда Азербайджана по гимнастике заняла 5-е место на чемпионате Европы в дисциплине "Team Gym" в Гимарайнше (Португалия).

Команда Азербайджана по гимнастике заняла 5-е место на чемпионате Европы в дисциплине "Team Gym" в Гимарайнше (Португалия).

Как передает Report, в финале среди мужских команд коллектив в составе Анара Гасанова, Менсума Сафарова, Адиля Гаджизаде, Агамурада Гахраманова, Эльнура Мамедова, Рамина Дамирова, Тофика Алиева и Расула Ахмедзаде получил от судей 46.675 баллов. Эта оценка, оказалась выше, чем в квалификации.

В результате наши гимнасты стали пятыми, опередив Словению. Золото выиграла сборная Швеции.