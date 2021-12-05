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Чемпионат Европы: Азербайджанские гимнасты стали пятыми

Чемпионат Европы: Азербайджанские гимнасты стали пятыми Команда Азербайджана по гимнастике заняла 5-е место на чемпионате Европы в дисциплине "Team Gym" в Гимарайнше (Португалия).
Индивидуальные
5 декабря 2021 г. 10:34
Чемпионат Европы: Азербайджанские гимнасты стали пятыми

Команда Азербайджана по гимнастике заняла 5-е место на чемпионате Европы в дисциплине "Team Gym" в Гимарайнше (Португалия).

Как передает Report, в финале среди мужских команд коллектив в составе Анара Гасанова, Менсума Сафарова, Адиля Гаджизаде, Агамурада Гахраманова, Эльнура Мамедова, Рамина Дамирова, Тофика Алиева и Расула Ахмедзаде получил от судей 46.675 баллов. Эта оценка, оказалась выше, чем в квалификации.

В результате наши гимнасты стали пятыми, опередив Словению. Золото выиграла сборная Швеции.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın gimnastika komandası Avropa çempionatında 5-ci olub

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