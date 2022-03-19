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На Чемпионате Европы Азербайджан представят 23 борца

На Чемпионате Европы Азербайджан представят 23 борца Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе, который стартует 28 марта в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
19 марта 2022 г. 13:56
На Чемпионате Европы Азербайджан представят 23 борца

Объявлен состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы по борьбе, который стартует 28 марта в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации борьбы Азербайджана (AWF), в общей сложности на соревнования, которые продлятся неделю, поедут 23 борца.

18 марта на тренировке сборной по вольной борьбе, за которой также наблюдал вице-президент AWF Намик Алиев, состоялись пробные встречи. После встреч, проведенных судьями международного уровня, был уточнен окончательный состав сборной. Так, в Венгрии под руководством главного тренера Намика Абдуллаева, старшего тренера Залимхана Гусейнова и тренера Арифа Абдуллаева будут бороться Алиаббас Рзазаде (57 кг), Ислам Базарганов (61 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Зираддин Байрамов (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Ашраф Аширов (79 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), Осман Нурмухамедов (92 кг), Мухаммедхан Мухаммедов (97 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг).

Женская сборная будет представлена 3 спортсменками. Под руководством главного тренера Ровшана Умудова на первенстве континента будут бороться Туркан Насирова (50 кг), Алена Колесник (59 кг) и Алиса Манолова (65 кг).

Национальная сборная по греко-римской борьбе выступит в последние дни соревнований. Под руководством главного тренера Александра Тараканова, старшего тренера Ровшана Байрамова и тренера Гасана Алиева на арену выйдут Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Мамедов (60 кг), Талех Мамедов (63 кг), Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафик Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (87 кг), Мурад Локьяев (97 кг) и Бекка Канделаки (130 кг).

Отметим, что на чемпионате Европы будут судить судьи I категории - Асиф Ширалиев, Интигам Алиев и Сади Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanı 23 güləşçi təmsil edəcək

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