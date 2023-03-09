Чемпионат Азербайджана по гребле пройдет в Мингячевире

Федерация каноэ и гребли Азербайджана 11 марта проведет чемпионат страны в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

Федерация каноэ и гребли Азербайджана 11 марта проведет чемпионат страны в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

Как сообщили Report в Федерации, в турнире "Кубок молодежи" примут участие 80 молодых спортсменов 2005-2010 годов рождения из Мингячевира и Баку.

Гребцы будут состязаться в категориях академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. Победители турнира будут награждены дипломами и медалями.

Отметим, что соревнования, которые будут организованы перед международной регатой "Кубок Президента-2023" 4-7 мая, направлены на проверку уровня подготовки спортсменов. Гребцы, отличившиеся на "Молодежном Кубке", получат право участвовать в международной регате "Кубок президента".