О нас

Чемпионат Азербайджана по гребле пройдет в Мингячевире

Чемпионат Азербайджана по гребле пройдет в Мингячевире Федерация каноэ и гребли Азербайджана 11 марта проведет чемпионат страны в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".
Индивидуальные
9 марта 2023 г. 15:34
Чемпионат Азербайджана по гребле пройдет в Мингячевире

Федерация каноэ и гребли Азербайджана 11 марта проведет чемпионат страны в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр".

Как сообщили Report в Федерации, в турнире "Кубок молодежи" примут участие 80 молодых спортсменов 2005-2010 годов рождения из Мингячевира и Баку.

Гребцы будут состязаться в категориях академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ. Победители турнира будут награждены дипломами и медалями.

Отметим, что соревнования, которые будут организованы перед международной регатой "Кубок Президента-2023" 4-7 мая, направлены на проверку уровня подготовки спортсменов. Гребцы, отличившиеся на "Молодежном Кубке", получат право участвовать в международной регате "Кубок президента".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mingəçevirdə avarçəkmə üzrə ölkə birinciliyi keçiriləcək

Самое важное

Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi