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    Чемпион мира стал послом Европейского Гран-при в Баку

    Фернандо Алонсо будет 4-м послом

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Фернандо Алонсо стал послом Европейского Гран-при, который пройдет в Баку.

    Как сообщает Report, заявление об этом сделала руководитель отдела маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

    Она отметила, что более подобное заявление будет сделано в ближайшие часы. Н.Арпадараи добавила, что Ф.Алонсо будет четвертым послом Европейского Гран-при. 

    34-летний испанский пилот является двукратным чемпионом мира.

    Отметим, что другими послами Гран-при являются Рагим Алиев, Гюльгусейн Абдуллаев и Тунзаля Агаева.

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