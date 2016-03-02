Чемпион мира стал послом Европейского Гран-при в Баку

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Фернандо Алонсо стал послом Европейского Гран-при, который пройдет в Баку.

Как сообщает Report, заявление об этом сделала руководитель отдела маркетинга и коммуникации Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

Она отметила, что более подобное заявление будет сделано в ближайшие часы. Н.Арпадараи добавила, что Ф.Алонсо будет четвертым послом Европейского Гран-при.

34-летний испанский пилот является двукратным чемпионом мира.

Отметим, что другими послами Гран-при являются Рагим Алиев, Гюльгусейн Абдуллаев и Тунзаля Агаева.