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    Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл в баскетбол в Шамкире

    Около часа именитый шахматист демонстрировал свое мастерство на баскетбольной площадке

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен приехал в Шамкир для участия в Мемориале Вугара Гашимова.

    Как сообщили Report в пресс-службе турнира ShamkirChess2018, в преддверии шахматных баталий именитый шахматист выразил желание сыграть в баскетбол. Вчера Карлсен около часа демонстрировал свое мастерство на баскетбольной площадке.

    Напомним, что супер-турнир ShamkirChess2018 стартует сегодня в 18:30. Торжественная церемония открытия пройдет в Центре Гейдара Алиева в Шамкире.

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