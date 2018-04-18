Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл в баскетбол в Шамкире

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен приехал в Шамкир для участия в Мемориале Вугара Гашимова.

Как сообщили Report в пресс-службе турнира ShamkirChess2018, в преддверии шахматных баталий именитый шахматист выразил желание сыграть в баскетбол. Вчера Карлсен около часа демонстрировал свое мастерство на баскетбольной площадке.

Напомним, что супер-турнир ShamkirChess2018 стартует сегодня в 18:30. Торжественная церемония открытия пройдет в Центре Гейдара Алиева в Шамкире.