В Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC Apex этой ночью проходит турнир Dana White Contented Series, в котором бойцы борются за право подписать контракт с промоушеном UFC.

Как передает Report, в главном карде соревнований принял участие действующий чемпион AMC Fight Nights Нариман Аббасов, выступающий в лёгком весе. Ему противостоял бразилец Исмаэль Бонфим.

Поединок завершился победой единогласным решением судей в исполнении Бонфима (30-27, 30-27, 29-28).

Таким образом, 28-летний представитель Азербайджана Нариман Аббасов потерпел четвёртое поражение в карьере при 28 победах. Для его оппонента эта победа стала 17-й в ММА при трёх неудачах.

Напомним, что ранее Аббасов защитил титул лёгкого дивизиона в AMC Fight Nights в поединке против Марифа Пираева (30-5). Азербайджанский боец победил технической остановкой.