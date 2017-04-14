Чейз Кэри извинился перед организаторами Гран При Азербайджана

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Промоутер этапа Ф1 в Баку Ариф Рагимов рассказал, что новый председатель Ф1 Чейз Кэри позвонил ему с извинениями за комментарии Liberty Media, в которых этап в Азербайджане был откровенно раскритикован, передает Report.

Ранее в этом году исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей заявил, что Экклстоун согласился на проведение этапа в Баку только из-за денежной выгоды.

«Я поговорил с Чейзом, – объяснил Рагимов. – Изначально мы обсуждали другое, но эту тему нельзя было опустить. Мы пришли к выводу, что далеко не все разделяют такую точку зрения.

Кэри извинился за произошедшее. Судя по его словам, он абсолютно не согласен с утверждениями [Маффея]. Его расстроило, что ситуация была доведена до таких масштабов, а мне было приятно услышать, что он всё-таки на нашей стороне.

Думаю, мы решили теперь все вопросы. Осталось только показать всем, какую серьезную работу мы провели, чтобы устроить великолепную гонку».

Рагимов также добавил, что Кэри выступает за сохранение этапа в Баку в календаре Ф1.

«Ему нравится наша гонка, – продолжил Рагимов. – Он с удовольствием приедет на этап, и, к тому же, ему много чего хорошего рассказывали про само мероприятие.