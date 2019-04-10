ЧЕ-2019: Определились первые соперники женской сборной Азербайджана по борьбе

Проходящий в Бухаресте чемпионат Европы по борьбе продолжается.
Как передает Report, на третий день соревнований к борьбе подключатся женские борцы. После жребия стали известны соперники женской сборной. В результате жребия представители женской сборной встретятся с соперниками из стран СНГ.
50 кг
1/4 финала - Тюркан Насирова – Оксана Ливач (Укр)
59 кг
1/4 финала – Эльмира Гамбарова – Светлана Липатова (Рос)
68 кг
Квалификация – Ирина Нетреба – Евгения Андрейчикова (Бел)
76 кг
1/8 финала – Сабира Алиева – Наталья Ланко (Беларусь)
Elşən MəmmədovАвтор новости