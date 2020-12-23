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Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио решено упростить

Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио решено упростить Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, решено провести в упрощенном формате.
Индивидуальные
23 декабря 2020 г. 15:19
Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио решено упростить

Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио, решено провести в упрощенном формате.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт оргкомитета "Токио-2020", такое решение принято из-за пандемии коронавируса.

"Церемонии по-прежнему будут большим праздником для спортсменов и зрителей, но, скорее всего, для них будет использован более простой и сдержанный подход, который призван отразить общее упрощение Олимпийских игр и потенциальную необходимость применения мер противодействия COVID-19", - говорится в сообщении оргкомитета.

Организацией церемоний будет заниматься новая творческая группа, которая будет состоять из пяти человек, из прошлого состава останется только Хироси Сасаки. Она позволит подготовиться быстрее и эффективнее в ограниченное время. Перед группой стоит задача сделать такие церемонии, которые каким-то образом с уважением отразят мировой опыт пандемии коронавируса.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года, закрытия - 8 августа.

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Версия на азербайджанском языке Tokio olimpiadasında açılış və bağlanış mərasimləri sadə formatda olacaq

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