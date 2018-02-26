Британский боксер скончался вскоре после победы

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В британском городе Донкастере вскоре после победы умер 31-летний боксер Скотт Вестгарт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, завершив бой, спортсмен успел дать интервью, в котором, в частности, рассказал, что боксирует не из желания стать профессионалом мирового класса, а ради развлечения.

"Мне не очень важно, кто будет следующий. Я занимаюсь боксом, потому что мне это нравится, это единственная причина. Мне нравится ходить в зал с парнями и тренироваться независимо от того, что будет: победа, поражение или ничья", - сказал С.Вестгарт.

В соцсетях обратили внимание на то, что боксеру явно было больно во время интервью.

Позже боксеру стало плохо в раздевалке, его доставили в больницу, где он позднее умер. О причинах пока не сообщается. Информации о том, оперировали ли его, пока также нет.