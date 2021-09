Британка Эмма Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Анни Фернандес в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 18-летней Радукану, занимающей 150-е место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Фернандес, которой 6 сентября исполнилось 19 лет, располагается на 73-й строчке мирового рейтинга.

Отметим, что на счету Радукану нет побед в турнирах под эгидой WTA. На Открытом чемпионате США она выступала впервые.