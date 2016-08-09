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    ​Бразильская дзюдоистка Рафаэла Силва завоевала золото в весе до 57 кг на ОИ-2016

    Хозяева Олимпиады завоевали первую домашнюю медаль высшего достоинства

    Баку. 9 Августа. REPORT.AZ/ Дзюдоистка Рафаэла Силва завоевала первую золотую медаль для сборной Бразилии на домашних Олимпийских играх 2016 года.

    Как передает Report, в финале весовой категории до 57 кг спортсменка победила представительницу Монголии Доржсурэнгийн Сумъяу.

    Бронзовые медали завоевали португалка Телма Монтейру и японка Каори Матсумото.

    Ранее бразильские спортсмены на домашней Олимпиаде завоевали одну серебряную медаль.

    Олимпийские игры завершатся 21 августа.

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