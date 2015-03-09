В правила борьбы будут внесены изменения

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В правила греко-римской борьбы внесут изменения. Как сообщает Report, об этом в интервью "Sport-Ekspress" заявил президент Всемирного союза борьбы Ненад Лалович.

По его словам, вопрос будет рассмотрен до конца марта. Ненад Лалович добавил, что тесты проводятся уже сейчас: "Мы проверяем идеи, которые могут сделать греко-римскую борьбу более интересной".

Отметим, что в прошлом месяце сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала победительницей Кубка мира.