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Большой Шлем: В последний день соревнований выступят 2 дзюдоиста Азербайджана

Большой Шлем: В последний день соревнований выступят 2 дзюдоиста Азербайджана Сегодня в столице Грузии подведут итоги турнира Большого шлема по дзюдо.
Индивидуальные
26 марта 2023 г. 10:30
Большой Шлем: В последний день соревнований выступят 2 дзюдоиста Азербайджана

Сегодня в столице Грузии подведут итоги турнира Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает Report, в последний день соревнований выступят 2 члена сборной Азербайджана.

Вугар Талыбов в категории до 90 кг встретится с представителем Объединенных Арабских Эмиратов Арамом Григоряном, а Джамал Гамзатханов, выступающий в категории свыше 100 кг, встретится с победителем пары Игнас Мечажус (Литва) / Ираклий Деметрашвили (Грузия).

На данный момент в активе сборной Азербайджана две медали. У мужчин победителем турнира стал Туран Байрамов (60 кг), у девушек Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) заняла 3-е место.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Yarışın son günündə Azərbaycanın 2 cüdoçusu mübarizə aparacaq

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