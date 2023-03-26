Большой Шлем: В последний день соревнований выступят 2 дзюдоиста Азербайджана

Сегодня в столице Грузии подведут итоги турнира Большого шлема по дзюдо.

Сегодня в столице Грузии подведут итоги турнира Большого шлема по дзюдо.

Как сообщает Report, в последний день соревнований выступят 2 члена сборной Азербайджана.

Вугар Талыбов в категории до 90 кг встретится с представителем Объединенных Арабских Эмиратов Арамом Григоряном, а Джамал Гамзатханов, выступающий в категории свыше 100 кг, встретится с победителем пары Игнас Мечажус (Литва) / Ираклий Деметрашвили (Грузия).

На данный момент в активе сборной Азербайджана две медали. У мужчин победителем турнира стал Туран Байрамов (60 кг), у девушек Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) заняла 3-е место.