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Большой шлем: В борьбу вступают еще трое азербайджанских дзюдоистов 

Большой шлем: В борьбу вступают еще трое азербайджанских дзюдоистов  Еще трое дзюдоистов Азербайджана присоединятся к борьбе на турнире Большого шлема по дзюдо, проходящем в столице Грузии Тбилиси.
Индивидуальные
23 марта 2024 г. 09:57
Большой шлем: В борьбу вступают еще трое азербайджанских дзюдоистов 

Еще трое дзюдоистов Азербайджана присоединятся к борьбе на турнире Большого шлема по дзюдо, проходящем в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории до 73 кг Ибрагим Алиев встретится с Марком Христовым из Болгарии.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) встретится с кыргызстанским дзюдоистом Асадом Масабировым, а Омар Раджабли в той же весовой категории - с аргентинцем Томасом Моралесом.

На турнире Большого шлема, который продлится до 24 марта, Азербайджан представляют 11 мужчин и 4 женщины в 9 весовых категориях.

В первый день соревнований Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) завоевали бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Dəbilqə": bu gün Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu mübarizəyə qoşulacaq

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