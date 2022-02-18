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Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в финал турнира Большого Шлема в Тель-Авиве.
Индивидуальные
18 февраля 2022 г. 17:40
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров вышел в финал турнира Большого Шлема в Тель-Авиве.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, победил Орона Гинера (Израиль) в 1/8 финала.

25-летний спортсмен в 1/4 финала победил Игоря Вандткени (Германия), а в полуфинале - Тохара Бутбула.

Гейдаров встретится в финале с Обидхоном Номоновым (Узбекистан).

В первый день Большого Шлема в категории до 66 кг Яшар Наджафов завоевал серебряную медаль. В категории до 60 кг Керамет Гусейнов занял 5-е место, Балабек Агаев - 7-е. Всего Азербайджан на соревнованиях представляют 9 дзюдоистов.

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Версия на английском языке Grand Slam: Azerbaijani judoka reaches final
Версия на азербайджанском языке Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçusu finala yüksəlib

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