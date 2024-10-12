"Большой шлем": Азербайджанский дзюдоист вышел в финал

Азербайджанский дзюдоист Зелим Тчкаев (81 кг) вышел в финал турнира "Большого шлема" в Абу-Даби.

Азербайджанский дзюдоист Зелим Тчкаев (81 кг) вышел в финал турнира "Большого шлема" в Абу-Даби.

Как сообщает Report, он одержал победу в полуфинале над представителем Грузии Дмитрием Гочилаидзе.

Другой представитель Азербайджана Омар Раджабли (81 кг) потерпел поражение в поединке за бронзовую медаль.

В свою очередь Рашид Мамедалиев (73 кг) вступит в борьбу за бронзовую медаль. Нариман Мирзоев (73 кг) же досрочно прекратил борьбу, потерпев поражение в первом поединке.

Отметим, что "Большой шлем" завершится 13 октября.