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Боксер Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира

Боксер Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира Мексиканец Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг.
Индивидуальные
4 мая 2025 г. 08:50
Боксер Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканец Сауль Альварес вернул звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 76,2 кг.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в 12-раундовом поединке, прошедшем в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), он выиграл у кубинца Уильяма Скулла единогласным решением судей.

Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и отобрал пояс Международной боксерской федерации (IBF) у Скулла.

34-летний Альварес в восьмой раз защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA и в шестой - WBO. В прошлом году мексиканец был лишен звания абсолютного чемпиона мира после того, как IBF отобрала у него пояс из-за отказа проводить обязательную защиту против Скулла. Тогда Альварес предпочел встретиться с пуэрториканцем Эдгаром Берлангой и выиграл решением судей.

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