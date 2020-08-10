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Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен

Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим перенесен.
Индивидуальные
10 августа 2020 г. 07:15
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса перенесен

Поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим перенесен.

Как передает Report, об этом сообщает The Ring.

Бой изначально должен был состояться 12 сентября, однако пройдет 28 ноября 2020 года.

По информации источника, инициатива смены даты принадлежит команде Тайсона: представители посчитали, что такое изменение может принести дополнительный доход. С этим мнением согласились Джонс и его команда, что и стало причиной переноса.

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Версия на азербайджанском языке Mayk Tayson-Roy Cons döyüşü təxirə salındı

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