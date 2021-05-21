БГК: Проблем с проведением "Формулы 1" не возникнет

Отмены или переноса соревнования в Баку не ожидается

"Никаких проблем с проведением Гран-при Азербайджана "Формула 1" не возникнет.

Как передает Report, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БКГ) Аян Наджаф-Агаева.

По ее словам, соревнование в Азербайджане не ждет участь соревнования в Турции: "Гран-при Турции было отменено незадолго до начала соревнования. Мы же практически на финише. Отмены или переноса соревнования в Баку не ожидается".

Гран-при Азербайджана состоится 4-6 июня.