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БГК: Проблем с проведением "Формулы 1" не возникнет

БГК: Проблем с проведением "Формулы 1" не возникнет Отмены или переноса соревнования в Баку не ожидается
Индивидуальные
21 мая 2021 г. 12:44
БГК: Проблем с проведением Формулы 1 не возникнет

"Никаких проблем с проведением Гран-при Азербайджана "Формула 1" не возникнет.

Как передает Report, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью Операционной компании "Бакинское городское кольцо" (БКГ) Аян Наджаф-Агаева.

По ее словам, соревнование в Азербайджане не ждет участь соревнования в Турции: "Гран-при Турции было отменено незадолго до начала соревнования. Мы же практически на финише. Отмены или переноса соревнования в Баку не ожидается".

Гран-при Азербайджана состоится 4-6 июня.

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