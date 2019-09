Бегун из Гвинеи-Бисау помог атлету из Арубы завершить забег на ЧМ - ВИДЕО

Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Соревнования проходят в Дохе.

Спортсмен из Арубы почувствовал себя плохо во время забега из-за духоты и с трудом передвигался по дистанции. Басби вряд ли бы сумел финишировать самостоятельно, но в начале последнего круга представитель Гвинеи-Бисау взял его под руку, и спортсмены вместе финишировали под овации болельщиков. После финиша Басби без сил упал на беговую дорожку. Время, показанное Басби, засчитано не было, оба спортсмена являются единственными представителями своих стран на турнире.

Финал в этой дисциплине пройдет 30 сентября. Соревнования завершатся 6 октября.

A great moment of sportsmanship between two athletes at the #WorldAthleticsChamps. pic.twitter.com/n0OPncOstF