Бангладеш на IV Играх исламской солидарности представит 31 спортсмен

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Бангладеш на IV Играх исламской солидарности в Баку представит 31 спортсмен.
Как сообщает Report со ссылкой на "The Daily Star", азиаты будут состязаться в 8 видах спорта.
Бангладешские спортсмены, завоевавшие одну серебряную и одну бронзовую медаль на Исламиаде в Индонезии в 2013 году, в Азербайджане постараются получить награды в таких видах спорта, как стрельба, тяжелая атлетика, плавание, борьба, гимнастика, атлетика, каратэ и зорхане.
Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая. В них примут участие спортсмены из 57 стран.
Şamo QuliyevАвтор новости
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