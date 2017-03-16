Бангладеш на IV Играх исламской солидарности представит 31 спортсмен

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Бангладеш на IV Играх исламской солидарности в Баку представит 31 спортсмен.

Как сообщает Report со ссылкой на "The Daily Star", азиаты будут состязаться в 8 видах спорта.

Бангладешские спортсмены, завоевавшие одну серебряную и одну бронзовую медаль на Исламиаде в Индонезии в 2013 году, в Азербайджане постараются получить награды в таких видах спорта, как стрельба, тяжелая атлетика, плавание, борьба, гимнастика, атлетика, каратэ и зорхане.

Отметим, что IV Игры исламской солидарности пройдут 12-22 мая. В них примут участие спортсмены из 57 стран.