​Азербайджанский гимнаст выиграл золото в Токио

Азербайджанский тамблингист Алексей Караташов завоевал золотую медаль на мировых соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте в Токио, Япония.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, А.Караташов добился этого результата в соревнованиях среди участников в возрастной группе 11-12 лет.

В честь победителя на арене Ariake в Токио прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Напомним, что соревнования проводятся на новой арене, на которой пройдут соревнования по гимнастике летних Олимпийских игр 2020.