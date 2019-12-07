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Азербайджанский гимнаст выиграл золото в Токио

​Азербайджанский гимнаст выиграл золото в Токио
Азербайджанский тамблингист Алексей Караташов завоевал золотую медаль на мировых соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте в Токио

Азербайджанский тамблингист Алексей Караташов завоевал золотую медаль на мировых соревнованиях возрастных групп по прыжкам на батуте в Токио, Япония.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана, А.Караташов добился этого результата в соревнованиях среди участников в возрастной группе 11-12 лет.

В честь победителя на арене Ariake в Токио прозвучал государственный гимн Азербайджана. 

Напомним, что соревнования проводятся на новой арене, на которой пройдут соревнования по гимнастике летних Олимпийских игр 2020.

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