Азербайджанские хапкидоисты завоевали 17 медалей на чемпионате мира - ФОТО

В итальянском городе Каррара завершился чемпионат мира по хапкидо, входящее в боевое искусство Кореи.
Как передает Report, на этом престижном турнире Азербайджан был представлен 6-ю спортсменами, которые завоевали 17 медалей.
Сегодня команда по хапкидо вернулась на Родину.
В соревновании приняли участие более 5 тысячи атлетов из 40 стран мира. Из 17 медалей 8 завоевал Сулейман Мамедов (5 золотых и 3 серебряных), являющийся главным тренером сборной, а также президентом Федерации хапкидо.
Еще три медали на чемпионате мира завоевал Ариф Мустафаев.
Orxan RasifoğluАвтор новости