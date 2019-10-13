Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще две медали на чемпионате мира - ФОТО

Успешно выступает сборная Азербайджана на чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов, проходящий в Марокко.

Как передает Report со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, представляющий нашу страну на международном турнире в категории М-4, ветеран-дзюдоист Мубариз Джафаров, победив в весовой категории до 81 кг всех своих соперников, завоевал золотую медаль.

Бронзовую награду чемпионата мира в весовой категории до 73 кг (М-5) завоевал другой наш ветеран Мушвиг Мамедов. Это стала нашей четвертой медалью в Марокко. Отметим, что ранее Фархад Раджабли и Мамед Мамедов поднялись на высшую ступень пьедестала почета.