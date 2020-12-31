Азербайджанское дзюдо в 2020 году

Федерация дзюдо Азербайджана представила отчет за 2020 год

Федерация дзюдо Азербайджана представила отчет за 2020 год.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт федерации дзюдо Азербайджана, хотя минувший год обещал был богатым на соревнования по дзюдо, по причине пандемии COVID-19 ряд соревнований были отменены либо отложены, включая самое важное спортивное соревнование года – Олимпийские игры.

Пандемия не обошлась без последствий и для самой федерации дзюдо. Ряд международных соревнований федерации были отменены, включая несколько Гран-при и турнир "Большого шлема".

В 2020 года азербайджанские дзюдоисты добились наибольшего успеха на чемпионате Европы в Чехии, заработав на этом соревновании 5 медалей. Орхан Сафаров (66 кг), победив всех соперников, впервые в карьере стал чемпионом Европы. Среди женщин Ирина Киндзерская (+78 кг) уступила лишь в финале, став обладательницей серебряной медали континентального первенства. Мамедали Мехдиев (90 кг), Зелим Коцоев (100 кг) и Рустам Оруджов (73 кг) завоевали бронзовые медали турнира. За две недели до чемпионата Европы Оруджов взял золото турнира большого шлема в Будапеште. В настоящее время он возглавляет мировой рейтинг в своей весовой категории.

В целом в 2020 году азербайджанские дзюдоисты приняли участие в 9 международных турнирах, завоевав в общей сложности 37 медалей (5 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых).

В марте, как и во многих странах, в Азербайджане был объявлен карантинный режим. В этот период был запрещен ряд массовых мероприятий, включая спортивные, были запрещены тренировки в спортивных залах. Несмотря на это, населению было рекомендовано беречь здоровье, усиливать иммунитет и ежедневно заниматься спортом для поддержания здоровья.

Учитывая это, Федерация дзюдо Азербайджана реализовала ряд проектов. Профессиональные дзюдоисты и тренеры записали просвещающие видеоролики, которые показывали по телевизору и транслировали в социальных сетях.

Несмотря на закрытие спортивных залов, дзюдоисты продолжали тренироваться дома и на открытом воздухе. Тренеры и специалисты постоянно контролировали своих подопечных и давали им регулярные советы по поддержанию физической формы. В дни карантина врачи Федерации проводили онлайн-семинары.



В этом году Федерация также уделяла внимание повышению квалификации тренеров и судей. В начале года были организованы семинары для местных судей и тренеров. Кроме того, в начале этого года международные судьи из Азербайджана были отправлены на международные соревнования и повысили свои европейские категории.

В центре внимания организации также деятельность центров и секций дзюдо в регионах. Недавние результаты региональных дзюдоистов на национальных соревнованиях показывают, что работа в этой сфере хорошо организована. В Отечественной войне в числе прочих также приняли участие представители этого вида спорта - дзюдоисты, тренеры и судьи по дзюдо.

Из более чем сотни дзюдоистов, принявших участие в 44-дневной Отечественной войне, 18 стали шехидами. Дзюдоисты, добровольно вступившие в армию и сражавшиеся в ее рядах, героически погибли в боях за территориальную целостность нашей страны. Шехид - дзюдоист Джабраил Довлетзаде стал первым в номинации "ВОИН-СПОРТСМЕН ГОДА" в проекте "Победители года - 2020", проведенном Центром спортивных исследований.

Федерация дзюдо Азербайджана стала победителем в номинации İLİN DÖYÜŞKƏN İDMAN QURUMU за материальную и моральную поддержку армии. Согласно опросу, проведенному Ассоциацией спортивных журналистов Азербайджана по итогам года, дзюдоисты Орхан Сафаров и Ирина Киндзерская были названы "Спортсменами года" среди мужчин и женщин соответственно.

С января 2021 года азербайджанские дзюдоисты примут участие во многих международных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх. Федерация верит, что мастера татами поднимут трехцветный флаг Азербайджана, одержав блестящие победы и на этих соревнованиях.