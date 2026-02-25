Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

Олимпийские награды, полученные азербайджанскими спортсменами на Играх 2024 года в Париже и позднее признанные бракованными из-за дефектов покрытия, в скором времени будут направлены для замены во Францию.

Как передает Report, об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

Международный олимпийский комитет направил соответствующий запрос изготовителю наград - ювелирному дому Chaumet, который является частью группы LVMH. В компании уточнили, что заявка была принята и поставлена в очередь, а процедура замены медалей с выявленными недостатками проводится в порядке очередности.

На данный момент наступил черед азербайджанских спортсменов. В ближайшее время Национальный олимпийский комитет направит награды во Францию для их замены на новые.

Первыми будут отправлены медали тхэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова. Ожидается, что изготовление новых медалей займет от трех до пяти недель.