    Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

    Индивидуальные
    • 25 февраля, 2026
    • 17:49
    Азербайджанским спортсменам заменят олимпийские медали Игр-2024

    Олимпийские награды, полученные азербайджанскими спортсменами на Играх 2024 года в Париже и позднее признанные бракованными из-за дефектов покрытия, в скором времени будут направлены для замены во Францию.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Азербайджана.

    Международный олимпийский комитет направил соответствующий запрос изготовителю наград - ювелирному дому Chaumet, который является частью группы LVMH. В компании уточнили, что заявка была принята и поставлена в очередь, а процедура замены медалей с выявленными недостатками проводится в порядке очередности.

    На данный момент наступил черед азербайджанских спортсменов. В ближайшее время Национальный олимпийский комитет направит награды во Францию для их замены на новые.

    Первыми будут отправлены медали тхэквондиста Гашима Магомедова и борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова. Ожидается, что изготовление новых медалей займет от трех до пяти недель.

    Azərbaycan idmançılarının zədələnən olimpiya medallarının geri qaytarılması prosesinə start verilib

