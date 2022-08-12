Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на чемпионате Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Туран Алиев завоевал три медали на чемпионате Европы среди юниоров в возрасте 15 и 17 лет в Рашине, Польша.

Азербайджанский тяжелоатлет Туран Алиев завоевал три медали на чемпионате Европы среди юниоров в возрасте 15 и 17 лет в Рашине, Польша.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, среди атлетов в возрасте до 15 лет, выступавших в категории до 61 кг, Туран Алиев поднял 99 кг, заняв второе место. В рывке он поднял 120 кг, завоевав бронзовую медаль.

С результатом 219 кг (99 кг +120 кг) Алиев также завоевал бронзовую медаль в итоговом рейтинге соревнований.

Отметим, что в соревнованиях, которые продлятся до 18 августа, принимает участие 331 спортсмен из 36 стран.