    Индивидуальные
    31 октября, 2025
    18:38
    Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства Европы

    Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмаммедов стал победителем первенства Европы, проходившего в Дурресе (Албания).

    Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 79 кг, поднял 151 кг в рывке и 189 кг в толчке, показав в сумме результат 340 кг.

    Таким образом, завоевав бронзу в рывке и золото в толчке, Равин Алмаммадов стал победителем первенства Европы по сумме двоеборья.

    Он также установил рекорды турнира в толчке и по сумме.

    Медали призерам вручили член "Консультативной группы" Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов и президент клуба "Гёязан", представитель Федерации на первенстве Европы Азер Ализаде.

