Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства Европы
Индивидуальные
- 31 октября, 2025
- 18:38
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмаммедов стал победителем первенства Европы, проходившего в Дурресе (Албания).
Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 79 кг, поднял 151 кг в рывке и 189 кг в толчке, показав в сумме результат 340 кг.
Таким образом, завоевав бронзу в рывке и золото в толчке, Равин Алмаммадов стал победителем первенства Европы по сумме двоеборья.
Он также установил рекорды турнира в толчке и по сумме.
Медали призерам вручили член "Консультативной группы" Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов и президент клуба "Гёязан", представитель Федерации на первенстве Европы Азер Ализаде.
Последние новости
18:50
Египет, Иран и МАГАТЭ обсудили пути снижения напряженности вокруг ядерной программы ТегеранаДругие страны
18:42
Супруга главы МИД Армении вошла в комиссию по разблокировке коммуникаций с АзербайджаномВ регионе
18:38
Фото
Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства ЕвропыИндивидуальные
18:24
Фото
В Ташкенте обсудили вопросы организации соцзащиты в странах СНГСоциальная защита
18:22
ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной КореиАналитика
18:08
ЦБА оштрафовал НБКО Monetri и его должностное лицоФинансы
18:07
В Баку установлены личности подростков, повредивших камнями скоростной поездПроисшествия
17:57
Фото
Баку и Бишкек направят $2,5 млн на строительство малой ГЭС в КыргызстанеЭнергетика
17:55
Фото