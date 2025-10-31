Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом первенства Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмаммедов стал победителем первенства Европы, проходившего в Дурресе (Албания).

Как сообщает Report, спортсмен, выступавший в весовой категории до 79 кг, поднял 151 кг в рывке и 189 кг в толчке, показав в сумме результат 340 кг.

Таким образом, завоевав бронзу в рывке и золото в толчке, Равин Алмаммадов стал победителем первенства Европы по сумме двоеборья.

Он также установил рекорды турнира в толчке и по сумме.

Медали призерам вручили член "Консультативной группы" Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), вице-президент Федерации тяжёлой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов и президент клуба "Гёязан", представитель Федерации на первенстве Европы Азер Ализаде.