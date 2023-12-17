Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на ОИ Париж-2024

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report , этого успеха член национальной сборной, выступающий в категории до 58 кг, добился в серии чемпионов турнира "Большого шлема", проходившей в китайском Уси.

В 1/4 финала азербайджанский спортсмен победил иранца, который был последним победителем Гран-При. В полуфинале Г.Магомедов одолел китайца, которому проиграл на Чемпионате Мира в Баку. Одержав в финале победу над действующим чемпионом мира, азербайджанский тхэквондист выиграл золотую медаль и получил лицензию на Олимпиаду.

Это первая лицензия азербайджанской сборной по тхэквондо на летние Олимпийские игры в Париже-2024.