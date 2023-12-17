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Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на ОИ Париж-2024

Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на ОИ Париж-2024 Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Индивидуальные
17 декабря 2023 г. 16:11
Азербайджанский тхэквондист завоевал лицензию на ОИ Париж-2024

Азербайджанский тхэквондист Гашим Магомедов завоевал лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Как сообщает Report, этого успеха член национальной сборной, выступающий в категории до 58 кг, добился в серии чемпионов турнира "Большого шлема", проходившей в китайском Уси.

В 1/4 финала азербайджанский спортсмен победил иранца, который был последним победителем Гран-При. В полуфинале Г.Магомедов одолел китайца, которому проиграл на Чемпионате Мира в Баку. Одержав в финале победу над действующим чемпионом мира, азербайджанский тхэквондист выиграл золотую медаль и получил лицензию на Олимпиаду.

Это первая лицензия азербайджанской сборной по тхэквондо на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan taekvondoçusu Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazanıb

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