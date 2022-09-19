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Азербайджанский теннисист одолел армянина и прошел в следующий этап

Азербайджанский теннисист одолел армянина и прошел в следующий этап В столице Грузии Тбилиси стартовал турнир Wtt Youth Contender Tbilisi.
Индивидуальные
19 сентября 2022 г. 16:47
Азербайджанский теннисист одолел армянина и прошел в следующий этап

В столице Грузии Тбилиси стартовал турнир Wtt Youth Contender Tbilisi.

Как сообщили Report в Федерации настольного тенниса Азербайджана, юниорская сборная Азербайджана представлена в соревнованиях юношей и девушек.

Первыми стартовали соревнования среди юношей. Среди спортсменов в возрасте до 17 лет Адиль Ахмедзаде в групповом этапе одолел иранца Нима Нагави, казаха Рамазана Назира и армянина Нарека Степаняна, пройдя в следующий этап. В 1/8 финала его соперником будет иранец Сейедсина Хорейшиан.

В турнире, который продлится до 21 сентября, выступят также Рустам Гаджилы, Гусейн Эйлазов и Онур Гулузаде.

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