Азербайджанский спортсмен завоевал серебряную медаль на Рио-2016

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Представитель Азербайджана на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по гребле на каноэ Валентин Демьяненко выступил в финальном турнире.

Как сообщает Report, 33-летний спортсмен достиг финиша на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров за 39,493 секунды. Таким образом, он стал обладателем серебряной медали.

Это первая олимпийская медаль четырехкратного чемпиона мира и четырехкратного чемпиона Европы.

Земляк украинского легионера Юрий Чебан достиг финиша за 39,279 секунды, став олимпийским чемпионом второй раз подряд. Он показал лучший результат за всю историю Олимпиады. Обладателем бронзовой медали стал бразилец Исакиас Кейрос дос Сантос с результатом 39,628 секунды.

Отметим, что Валентин Демьяненко завоевал для Азербайджана 4-ю серебряную и в целом 8-ю по счету медаль. Ранее серебряные медали в копилку Азербайджана принесли Рустам Оруджев (73 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг) в дзюдо, а также Мария Стадник (48 кг) в греко-римской борьбе, в этом же виде спорта Расул Чунаев (66 кг) и Сабах Шариати (130 кг), а также Инна Осипенко-Радомская в гребле (байдарка-одиночка, 200 м) и таэквондистка Патимат Абакарова (49 кг) завоевали бронзовые медали.