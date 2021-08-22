Азербайджанский спортсмен из Украины стал чемпионом Европы

Представляющий Украину Васиф Князь оглы Керимов, 2007 года рождения, поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Сараево (Босния и Герцеговина).

Представляющий Украину Васиф Князь оглы Керимов, 2007 года рождения, поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как передает восточно-европейское бюро Report со ссылкой на Раду азербайджанцев Украины (РАУ), наш соотечественник, выступавший в весовой категории до 46 кг, победив на первенстве континента спортсменов из Италии, Израиля, Армении и России, занял первое место.

Отметим, что В.Керимов, уроженец Харькова, ранее становился чемпионом Украины.