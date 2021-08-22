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Азербайджанский спортсмен из Украины стал чемпионом Европы

Азербайджанский спортсмен из Украины стал чемпионом Европы Представляющий Украину Васиф Князь оглы Керимов, 2007 года рождения, поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Сараево (Босния и Герцеговина).
Индивидуальные
22 августа 2021 г. 09:36
Азербайджанский спортсмен из Украины стал чемпионом Европы
Васиф Керимов

Представляющий Украину Васиф Князь оглы Керимов, 2007 года рождения, поднялся на высшую ступень пьедестала почета на чемпионате Европы по боксу среди юниоров в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как передает восточно-европейское бюро Report со ссылкой на Раду азербайджанцев Украины (РАУ), наш соотечественник, выступавший в весовой категории до 46 кг, победив на первенстве континента спортсменов из Италии, Израиля, Армении и России, занял первое место.

Отметим, что В.Керимов, уроженец Харькова, ранее становился чемпионом Украины.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani athlete from Ukraine becomes European champion
Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın azərbaycanlı idmançısı Avropa çempionu olub

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