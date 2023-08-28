Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на международном фестивале

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на Международном фестивале университетского спорта, проходившем в российском Екатеринбурге. Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, в турнире, в котором участвовали п

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на Международном фестивале университетского спорта, проходившем в Екатеринбурге (Россия).



Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, в турнире, в котором участвовали пловцы из 37 стран, наш соотечественник уступил только россиянину Роману Шевлякову на дистанции 200 метров баттерфляем.



Главный тренер сборной Азербайджана Рашад Абдуррахманов высоко оценил результат спортсмена: "В этом году конкуренция на Международном фестивале университетского спорта была очень напряженной. Рамилю Велизаде удалось завоевать серебряную медаль в столь сложных соревнованиях".

По словам главного тренера, азербайджанская спортсменка Фатима Алкеримова дважды выходила в финал, но не смогла вырваться в тройку призеров.