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Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на международном фестивале

Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на международном фестивале Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на Международном фестивале университетского спорта, проходившем в российском Екатеринбурге. Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, в турнире, в котором участвовали п
Индивидуальные
28 августа 2023 г. 09:57
Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль на международном фестивале

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде завоевал серебряную медаль на Международном фестивале университетского спорта, проходившем в Екатеринбурге (Россия).

Как сообщили Report в Федерации плавания Азербайджана, в турнире, в котором участвовали пловцы из 37 стран, наш соотечественник уступил только россиянину Роману Шевлякову на дистанции 200 метров баттерфляем.

Главный тренер сборной Азербайджана Рашад Абдуррахманов высоко оценил результат спортсмена: "В этом году конкуренция на Международном фестивале университетского спорта была очень напряженной. Рамилю Велизаде удалось завоевать серебряную медаль в столь сложных соревнованиях".

По словам главного тренера, азербайджанская спортсменка Фатима Алкеримова дважды выходила в финал, но не смогла вырваться в тройку призеров.

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Версия на английском языке Azerbaijani swimmer wins silver medal at int’l festival
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üzgüçüsü beynəlxalq festivalda gümüş medal qazanıb

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