Азербайджанский парадзюдоист завоевал золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

Победив своего соперника, Аббаслы завоевал золотую медаль турнира

Азербайджанский дзюдоист Намик Аббаслы вышел в финал международного Гран-при в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в категории до 66 кг, в решающем поединке встретился с узбеком Уткиржоном Нигматовым.

Победив своего соперника, Аббаслы завоевал золотую медаль турнира.

15.28

В Баку стартовал международный Гран-при по парадзюдо.

Как сообщает Report, на соревнованиях, проводимых в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, Азербайджан представляют 18 спортсменов.

В первый день на татами вышли 6 парадзюдоистов в 10 весовых категориях.

В соревнованиях мужчин Намик Аббаслы вышел в финал. Выступая в категории до 66 кг, Аббаслы, обыграв сначала Учкуна Каранбаева (Узбекистан), а затем Азамата Турумбетова (Казахстан) и Давида Хораву (Украина), сразится за золотую медаль с узбеком Уткиржоном Нигматовым.

В женских соревнованиях Севда Велиева (57 кг) вышла в финал. В 1/4 финала она победила Лусию Араужо (Бразилия), а в полуфинале - Зейнел Челик (Турция). Соперницей Велиевой в решающей встрече станет Парвина Самандарова.