    Азербайджанский парадзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    • 20 сентября, 2025
    • 12:46
    Азербайджанский парадзюдоист вышел в финал чемпионата Европы

    Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев (J1, +95 кг) успешно пробился в финал чемпионата Европы, проходящего в столице Грузии Тбилиси.

    Как сообщает Report, в четвертьфинале Закиев одержал уверенную победу над молдавским спортсменом Олегом Кретулом.

    В полуфинальном поединке азербайджанский спортсмен одолел турецкого соперника Гёкхана Бичери чистым броском (иппон), что позволило ему выйти в решающую стадию турнира.

