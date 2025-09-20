Азербайджанский парадзюдоист вышел в финал чемпионата Европы
Азербайджанский парадзюдоист Ильхам Закиев (J1, +95 кг) успешно пробился в финал чемпионата Европы, проходящего в столице Грузии Тбилиси.
Как сообщает Report, в четвертьфинале Закиев одержал уверенную победу над молдавским спортсменом Олегом Кретулом.
В полуфинальном поединке азербайджанский спортсмен одолел турецкого соперника Гёкхана Бичери чистым броском (иппон), что позволило ему выйти в решающую стадию турнира.
