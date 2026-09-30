Азербайджанский гребец завоевал золото "Мингячевирской регаты-2026"
Индивидуальные
- 30 сентября, 2026
- 16:19
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На международном турнире "Мингячевирская регата-2026" еще один азербайджанский спортсмен Азер Ильясов завоевал золотую медаль.
Как сообщает корреспондент Report, в соревнованиях по академической гребле (2008-2009) на дистанции 1500 метров спортсмен занял первое место.
Отметим, что в турнире, который завершится 1 октября, помимо Азербайджана участвуют более 100 молодых гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.
Фото
Фото
Последние новости
17:22
Фото
На выставке ADEX 2026 представлен азербайджанский дрон-камикадзе Arrow 3Армия
17:19
Фото
Азербайджан и Узбекистан подписали план "Двустороннего военного сотрудничества"Армия
17:16
Число погибших при крушении парома у берегов Индонезии возросло до 78 человекДругие страны
17:15
Фото
На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства АзербайджанаАрмия
17:09
Наставник сборной Лихтенштейна: Азербайджан - фаворит матчаФутбол
17:06
Фото
Сербия и Азербайджан подписали договор о строительстве газовой электростанции в НишеЭнергетика
17:03
Фото
Азербайджанский дрон "Боран" представлен на ADEX-2026Армия
17:00
Сменился глава СП по проекту подводного кабеля через Черное мореЭнергетика
17:00
Фото