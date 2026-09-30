Азербайджанский гребец завоевал золото "Мингячевирской регаты-2026"

На международном турнире "Мингячевирская регата-2026" еще один азербайджанский спортсмен Азер Ильясов завоевал золотую медаль.

Как сообщает корреспондент Report, в соревнованиях по академической гребле (2008-2009) на дистанции 1500 метров спортсмен занял первое место.

Отметим, что в турнире, который завершится 1 октября, помимо Азербайджана участвуют более 100 молодых гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.