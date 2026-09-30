Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджанский гребец завоевал золото "Мингячевирской регаты-2026"

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 16:19
    Азербайджанский гребец завоевал золото Мингячевирской регаты-2026

    На международном турнире "Мингячевирская регата-2026" еще один азербайджанский спортсмен Азер Ильясов завоевал золотую медаль.

    Как сообщает корреспондент Report, в соревнованиях по академической гребле (2008-2009) на дистанции 1500 метров спортсмен занял первое место.

    Отметим, что в турнире, который завершится 1 октября, помимо Азербайджана участвуют более 100 молодых гребцов из Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Азербайджанский гребец завоевал золото Мингячевирской регаты-2026
    Азербайджанский гребец завоевал золото Мингячевирской регаты-2026

    Мингячевирская регата
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