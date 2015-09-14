Азербайджанский гимнаст завоевал золото

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На 1-м открытом израильском кубке по спортивной гимнастике среди мужчин, проходящем в Тель-Авиве, Олег Степко завоевал золото на кольцах и параллельных брусьях. Как сообщает Report, во время вольных состязаний, а также в упражнениях на гимнастическом коне Степко занял второе место.

Золотой призер Первых Европейских игр "Баку-2015" О.Степко набрал 89 очков в многоборье и поднялся на 1-ю почетную ступень пьедестала. Бронзовый призер игр в командном зачете Петр Пахнюк занял 4-е место. На второе место вышел хорватский спортсмен Филип Уде, а третье место занял Александр Шатилов.

Петр Пахнюк оказался сильнее всех участников в вольных упражнениях. Он также удостоился 3-го места в опорном прыжке.