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    Азербайджанский гимнаст завоевал золото

    В опорных прыжках Петр Пахнюк занял 3-е место

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На 1-м открытом израильском кубке по спортивной гимнастике среди мужчин, проходящем в Тель-Авиве, Олег Степко завоевал золото на кольцах и параллельных брусьях. Как сообщает Report, во время вольных состязаний, а также в упражнениях на гимнастическом коне Степко занял второе место. 

    Золотой призер Первых Европейских игр "Баку-2015" О.Степко набрал 89 очков в многоборье и поднялся на 1-ю почетную ступень пьедестала. Бронзовый призер игр в командном зачете Петр Пахнюк занял 4-е место. На второе место вышел хорватский спортсмен Филип Уде, а третье место занял Александр Шатилов. 

    Петр Пахнюк  оказался сильнее всех участников в вольных упражнениях. Он также удостоился 3-го места в опорном прыжке.

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