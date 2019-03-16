Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль Кубка мира в Баку

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов стал серебряным призером проходящего в Баку Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, гимнаст показал второй результат в упражнениях на кольцах, набрав 14,800 очков.

Другой наш спортсмен Мурад Агарзаев занял шестое место, набрав 13,800 очков в свободной программе.

В соревнованиях среди женщин азербайджанская спортсменка Марина Некрасова показала шестой результат в прыжках с шестом.

Напомним, что нынешний турнир является квалификационным к летним Олимпийским играм Токио - 2020. В Кубке мира схлестнулись 170 гимнастов из 41 страны. Соревнование завершится 17 марта.