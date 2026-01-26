Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Азербайджанский фехтовальщик завоевал бронзу на международном турнире в Польше

    Индивидуальные
    • 26 января, 2026
    • 09:25
    Азербайджанский фехтовальщик завоевал бронзу на международном турнире в Польше

    Юный азербайджанский фехтовальщик Аббас Гусейнов завоевал бронзовую медаль на международном турнире Cadet Circuit в Конине (Польша).

    Об этом Report сообщили в Федерации фехтования Азербайджана.

    Спортсмен, завершивший групповой этап с четырьмя победами, в стадии плей-офф одолел представителей Великобритании, Франции, Германии и Румынии, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал.

    В шаге от финала Гусейнов уступил со счетом 14:15 представителю Франции, и занял 3 место.

    Аббас Гусейнов фехтовальщик бронзовая медаль турнир Cadet Circuit
    Фото
    Azərbaycan qılıncoynadanı Polşadakı beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıb

    Последние новости

    10:26

    В Баку задержан подозреваемый в убийстве 67-летней женщины

    Происшествия
    10:26
    Фото

    Жителей освобожденных территорий проинформировали о правилах минной безопасности

    Внутренняя политика
    10:24

    Сахиба Гафарова обсудила с королем Бахрейна перспективы сотрудничества

    Милли Меджлис
    10:11

    В Гёйгёле задержан подозреваемый в убийстве 37-летнего мужчины

    Происшествия
    10:00

    В Азербайджане в 17 мечетях открыты вакансии на должность имама

    Религия
    09:54

    Мировые цены на нефть незначительно подорожали

    Энергетика
    09:49

    Азербайджан в 2025 году экспортировал в Армению топливо на $788,8 тыс.

    Бизнес
    09:41

    Два человека погибли при пожаре на западе Москвы

    В регионе
    09:36

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 166 пожаров, спасены 54 человека

    Происшествия
    Лента новостей