Азербайджанский фехтовальщик завоевал бронзу на международном турнире в Польше

Юный азербайджанский фехтовальщик Аббас Гусейнов завоевал бронзовую медаль на международном турнире Cadet Circuit в Конине (Польша).

Об этом Report сообщили в Федерации фехтования Азербайджана.

Спортсмен, завершивший групповой этап с четырьмя победами, в стадии плей-офф одолел представителей Великобритании, Франции, Германии и Румынии, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал.

В шаге от финала Гусейнов уступил со счетом 14:15 представителю Франции, и занял 3 место.