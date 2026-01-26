Азербайджанский фехтовальщик завоевал бронзу на международном турнире в Польше
- 26 января, 2026
- 09:25
Юный азербайджанский фехтовальщик Аббас Гусейнов завоевал бронзовую медаль на международном турнире Cadet Circuit в Конине (Польша).
Об этом Report сообщили в Федерации фехтования Азербайджана.
Спортсмен, завершивший групповой этап с четырьмя победами, в стадии плей-офф одолел представителей Великобритании, Франции, Германии и Румынии, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал.
В шаге от финала Гусейнов уступил со счетом 14:15 представителю Франции, и занял 3 место.
