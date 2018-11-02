Азербайджанский дзюдоист завоевал на чемпионате Европы бронзовую медаль

https://report.az/storage/news/a46a3524aa168c719a40a6b28e0e9855/92deae54-ff71-4ee0-916e-233180d37168_292.jpg
Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев завоевал на чемпионате Европы среди молодежи в Гьоре (Венгрия) бронзовую медаль.
Как сообщает Report, спортсмен в схватке за бронзовую медаль в весовой категории 60 кг одержал победу над Девидом Старкелом (Словения).
В мужской борьбе Илькин Бабазаде (66 кг), а в женской Ульвия Рагимли, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Сакина Заирова и Ичинхорло Мунхцедев (обе 57 кг), потерпев поражение, остались без медали.
Təbriz QuliyevАвтор новости