Азербайджанский дзюдоист завоевал на чемпионате Европы бронзовую медаль

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рашад Елкиев завоевал на чемпионате Европы среди молодежи в Гьоре (Венгрия) бронзовую медаль.

Как сообщает Report, спортсмен в схватке за бронзовую медаль в весовой категории 60 кг одержал победу над Девидом Старкелом (Словения).

В мужской борьбе Илькин Бабазаде (66 кг), а в женской Ульвия Рагимли, Гюльтадж Мамедалиева (обе 52 кг), Сакина Заирова и Ичинхорло Мунхцедев (обе 57 кг), потерпев поражение, остались без медали.