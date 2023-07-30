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Азербайджанский дзюдоист взял серебро Всемирной летней универсиады

Азербайджанский дзюдоист взял серебро Всемирной летней универсиады Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль на XXXI Всемирной летней универсиаде, проходящей в китайском Чэнду.
Индивидуальные
30 июля 2023 г. 15:18
Азербайджанский дзюдоист взял серебро Всемирной летней универсиады

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль на XXXI Всемирной летней универсиаде, проходящей в китайском Чэнду.

Как передает Report, Рашид Мамедалиев, представлявший Азербайджан в весовой категории 73 килограмма, вступил в борьбу с 1/8 финала.

На данном этапе спортсмен победил Айтора Алонсо из Испании иппоном. Р.Мамедалиеву также удалось обыграть итальянца Эдуардо Меллу в 1/4 финала. На пути к финалу наш дзюдоист одолел Уранбаяра Одгерела из Монголии.

В решающем поединке азербайджанский спортсмен уступил японцу Тацуки Ишихаре и взял серебряную медаль.

Отметим, что ранее бронзовые медали турнира взяли Яшар Наджафов (66 кг) и Лейла Алиева (48 кг).

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Yay Universiadasında daha bir cüdoçumuz medal qazanıb

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