Азербайджанский дзюдоист взял серебро Всемирной летней универсиады

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль на XXXI Всемирной летней универсиаде, проходящей в китайском Чэнду.

Еще один азербайджанский дзюдоист завоевал медаль на XXXI Всемирной летней универсиаде, проходящей в китайском Чэнду.

Как передает Report , Рашид Мамедалиев, представлявший Азербайджан в весовой категории 73 килограмма, вступил в борьбу с 1/8 финала.

На данном этапе спортсмен победил Айтора Алонсо из Испании иппоном. Р.Мамедалиеву также удалось обыграть итальянца Эдуардо Меллу в 1/4 финала. На пути к финалу наш дзюдоист одолел Уранбаяра Одгерела из Монголии.

В решающем поединке азербайджанский спортсмен уступил японцу Тацуки Ишихаре и взял серебряную медаль.

Отметим, что ранее бронзовые медали турнира взяли Яшар Наджафов (66 кг) и Лейла Алиева (48 кг).