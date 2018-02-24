Азербайджанский дзюдоист победил армянского спортсмена

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Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев завоевал путевку в 1/4 финала турнира Большого шлема в Дюссельдорфе, Германия.

Как сообщает Report, 27-летний спортсмен в весовой категории 73 кг победил австралийца Джейка Бенстеда в 1/16 финала и таджикского спортсмена Бахруза Ходжазода в 1/8 финала.

Р.Оруджев в 1/4 финала встретился с армянином Фердинандом Карапетяном. Встреча завершилась победой азербайджанского дзюдоиста. Р.Оруджев победил по правилу "золотого очка".

В полуфинале он встретится с представителем Германии Игорем Вандтке.