О нас

Азербайджанский дзюдоист: На Олимпиаде можем побороться за медали в любой весовой категории

Азербайджанский дзюдоист: На Олимпиаде можем побороться за медали в любой весовой категории Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг) считает сборную страны достаточно сильной, чтобы на предстоящей Олимпиаде побороться за медали в любой весовой категории.
Индивидуальные
29 января 2024 г. 11:52
Азербайджанский дзюдоист: На Олимпиаде можем побороться за медали в любой весовой категории

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг) считает сборную страны достаточно сильной, чтобы на предстоящей Олимпиаде побороться за медали в любой весовой категории.

Об этом Report заявил сам спортсмен.

"Я верю, что мы сможем хорошо выступить на Олимпийских играх и выиграть медаль в любом весе. Надеюсь, что и в этом году у нас будет олимпийский чемпион", - отметил он.

Завоевавший серебряную медаль на Гран-при в португальском Одивелаше дзюдоист сказал, что медаль в начале 2024 года повысила его мотивацию и увеличила его рейтинговые очки.

Однако занявший 7-е место в олимпийском рейтинге с 2 842 очками Наджафов не считает себя лидером в весовой категории до 66 кг в сборной Азербайджана: "В нашей сборной нет лидера. В любой момент может произойти все, что угодно".

Дзюдоист намерен завоевать медали на трех важных турнирах в этом году: на чемпионатах Европы и мира, а также летних Олимпийских играх в Париже.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçusu: "Olimpiadada hər çəkidə medal qazana bilərik"

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi