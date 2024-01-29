Азербайджанский дзюдоист: На Олимпиаде можем побороться за медали в любой весовой категории

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг) считает сборную страны достаточно сильной, чтобы на предстоящей Олимпиаде побороться за медали в любой весовой категории.

Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов (66 кг) считает сборную страны достаточно сильной, чтобы на предстоящей Олимпиаде побороться за медали в любой весовой категории.

Об этом Report заявил сам спортсмен.

"Я верю, что мы сможем хорошо выступить на Олимпийских играх и выиграть медаль в любом весе. Надеюсь, что и в этом году у нас будет олимпийский чемпион", - отметил он.

Завоевавший серебряную медаль на Гран-при в португальском Одивелаше дзюдоист сказал, что медаль в начале 2024 года повысила его мотивацию и увеличила его рейтинговые очки.

Однако занявший 7-е место в олимпийском рейтинге с 2 842 очками Наджафов не считает себя лидером в весовой категории до 66 кг в сборной Азербайджана: "В нашей сборной нет лидера. В любой момент может произойти все, что угодно".

Дзюдоист намерен завоевать медали на трех важных турнирах в этом году: на чемпионатах Европы и мира, а также летних Олимпийских играх в Париже.